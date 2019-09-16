Центр аккредитации и повышения квалификации врачей откроется в Чечне в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Аккредитационно-симуляционный центр для определения и повышения квалификации врачей откроется в Чечне в октябре текущего года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Открытие центра в Грозном запланировано на октябрь 2019 года. На его базе будет проходить процедура определения готовности лица, получившего соответствующее образование, к осуществлению медицинской деятельности. Также центр оснащен новейшим оборудованием для отработки диагностических и лечебных манипуляций, что позволит вести переподготовку практикующих врачей", - отметил собеседник агентства, добавив, что создание центра отвечает задачам нацпроекта "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.