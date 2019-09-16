Мусор со склона горы Бештау от Пятигорска до Лермонтова уберут во Всемирный день чистоты

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Участок до 10 га на склоне горы Бештау от города Пятигорска до города Лермонтова очистят от мусора во время первого Всероссийского "Осеннего кубка чистоты", который организует команда проекта "Чистые игры" во всемирный день чистоты. Об этом сообщил в понедельник ТАСС организатор турнира на Ставрополье Павел Богданов.

Во Всемирный день чистоты 21 сентября команда проекта "Чистые игры" проведет Первый Всероссийский "Осенний кубок чистоты". Командные соревнования по сбору и сортировке мусора пройдут в 60 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и др. В каждом городе пройдет своя игра продолжительностью 1,5 часа, будет вестись онлайн-рейтинг по количеству собранного мусора и баллов, набранных командами. Предполагается, что в мероприятиях по всей стране примут участие более 6 тыс. человек, будет собрано около 130 т мусора.

"На горе Бештау вблизи монастырского озера пройдет наша акция. Это между Пятигорском и Лермонтовым. Убирать мусор будем раздельно и в формате соревнований. За каждый вид отходов будет свое количество баллов. За самые распространенные, вредные, такие как пластик, - наибольшее количество баллов. Стекло и металл, раздельно собранные, это среднее количество баллов. За смешанный мусор будет минимальное количество баллов. Тем самым мы стимулируем участников собирать мусор раздельно", - рассказал Богданов.

Результаты команд, которые будут приносить сборщикам мешки с мусором, будут фиксировать через мобильное приложение и новый сайт, на котором в этот день будет формироваться общероссийский рейтинг, отметил Богданов. Он добавил, что планируется провести конкурс на лучший артефакт - наиболее необычную вещь, обнаруженную на склоне горы во время "Чистых игр".

Участниками уборки на Бештау станут школьники и студенты города Лермонтова, экоактивисты региона Кавказских Минеральных Вод, представители организаций-партнеров акции, а также служители Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря, расположенного на склоне горы. Организаторы турнира ожидают около 150 участников. "Возможно, мы разделим взрослые и детские зачеты, если будут школьники младше 14 лет, потому что детям тяжело со взрослыми соревноваться", - рассказал Богданов.

О проекте

"Чистые игры" - это увлекательная игра с призами, где участники разгадывают экологические загадки, ищут артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном режиме на сайте и в мобильном приложении. Благодаря игровой технологии обычный субботник превращается в увлекательный экологический квест с обучающими активностями, призами и пикниками для участников.

Проект реализуется с 2014 года, за это время экологические квесты прошли в России, Индии, Японии, Китае, Украине, Вьетнаме, Венесуэле, Казахстане и Нигерии. Всего в "Чистых играх" участвовали 46 тыс. человек, собрав 944 т мусора. Половина из этих отходов ушла в переработку. Экологическая волонтерская игровая программа "Чистые игры" получила президентский грант 8,4 млн рублей.