Более 480 тыс. многолетних растений высажено в Москве в 2019 году

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 480 тыс. многолетних растений высажено с начала 2019 года на центральных улицах, в парках и на магистралях Москвы. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"В 2019 году специалисты Комплекса городского хозяйства вырастили более 480 тыс. многолетних растений для озеленения столичных объектов. Это 105 видов цветов", - сказал он.

По словам Бирюкова, сорта и виды многолетников, которые выбираются для посадки, легко адаптируются к влажности, морозам и жаркой погоде и устойчивы к болезням и вредителям. Весной москвичи и гости столицы смогут насладиться красотой астильбы, хосты, лилейника, шалфея, эхинацеи и других многолетних цветов на Новом Арбате, Манежной площади, подходах к Всероссийскому выставочному центру, а также в столичных скверах.

Цветы высажены и на транспортных магистралях: Дмитровском, Рублевском, Каширском и Киевском шоссе, Рязанском, Волгоградском, Пролетарском, Ленинском, Кутузовском проспектах, а также на проспектах Андропова и Вернадского.