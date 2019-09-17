Саперы Балтийского флота обезвредили в Калининграде 85 боеприпасов времен войны

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила в Калининграде 85 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе флота.

"Боеприпасы военной поры - 82 артиллерийских снаряда различного калибра и три минометные мины - были обнаружены за минувшие сутки при выполнении земляных работ на улице Верхние Поля в Калининграде", - сказали в пресс-службе.

Взрывоопасные предметы вывезены на полигон для полного уничтожения.

Сегодня флотским саперам предстоит обезвредить противопехотную ручную гранату Ф-1 и более 20 крупнокалиберных пулеметных патронов. Они были обнаружены в понедельник поздним вечером на улице Ямской областного центра.

По информации пресс-службы, с начала 2019 года флотские саперы вывезли и уничтожили методом подрыва более 7 тысяч различных взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Калининградской области, где на завершающем этапе войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск.