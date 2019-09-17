Живший 8 лет на автостоянке бенгальский тигр Барсик передан зоопарку в Старом Осколе

ТАСС, 17 сентября. Бенгальский тигр Барсик, который восемь лет жил в вольере около автостоянки в Тверской области, во вторник передан Старооскольскому зоопарку. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора РФ.

"Семнадцатого сентября 2019 года руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова приняла участие в церемонии передачи бенгальского тигра директору Старооскольского зоопарка. Мероприятие состоялось в комплексе "Скорость" на 141 км федеральной трассы М-10 Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Несколько лет назад тигренка подарили хозяину придорожного комплекса, с тех пор за животным ухаживали сотрудники стоянки.

Сообщения о ненадлежащем содержании тигра неоднократно поступали в адрес Росприроднадзора. В апреле 2019 года во время рабочей поездки в Тверскую область Радионова специально приехала в комплекс "Скорость", ознакомилась с условиями содержания тигра и взяла его дальнейшую судьбу под личный контроль.

Новое место содержания Барсика находится в городе Старый Оскол Белгородской области. Зоопарк занимает площадь около девяти гектаров и расположен около живописной реки. В зоопарке Барсика ждет подруга - самка бенгальского тигра.