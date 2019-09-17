Кубань засеет озимыми более 1,6 млн га

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Аграрии одного из ведущих сельскохозяйственных регионов России Краснодарского края засеют в 2019 году озимыми культурами более 1,6 млн гектаров, что на уровне прошлого года. Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Наши аграрии приступили к посевной кампании под урожай следующего года. Озимыми культурами будет засеяно более 1,6 млн гектаров, около 94% из них - пшеница. Сегодня это наш главный экспортный товар и в его качестве мы полностью уверены. Прежде всего потому, что 100% площадей засеяны семенами кубанской селекции", - отметил собеседник агентства.

По его словам, ни один регион России не обладает таким мощным ресурсом по сортам озимых культур, как Краснодарский край.

"Семена, созданные нашими учеными, адаптированы к любым климатическим условиям, поэтому вне зависимости от погоды аграрии могут получать высокие и качественные урожаи зерна", - добавил Кондратьев.

По данным главы региона, аграрии обеспечены всем необходимым - минеральными удобрениями, топливом, техникой.

"В поля выйдет более 30 тысяч единиц сельхозтехники, в том числе 6 тысяч сеялок и посевных комплексов, способных сеять до 100 тысяч гектаров ежесуточно", - уточнил глава Кубани.

Осенью 2018 года кубанские аграрии засеяли озимыми зерновыми колосовыми культурами 1,58 млн га. Доля Кубани в валовом производстве зерновых в России достигает 12%, в Южном федеральном округе - 45%.