Старейший санаторий Кисловодска отреставрируют до 2023 года

КИСЛОВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Реставрация старейшего в Кисловодске санатория имени Орджоникидзе, находящегося в аварийном состоянии, затягивается из-за бюрократических проволочек и будет выполнена до 2023 года. Об этом сообщил во вторник первый заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Николай Федоров в ходе выездного заседания рабочей группы верхней палаты парламента по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития Кисловодска.

В июле спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что санаторий отремонтируют в ближайшие два года. По ее словам, правительство РФ в прошлом году приняло решение выделить 600 млн рублей на ремонт санатория.

"В силу бюрократических причин из-за того, что Минэкономразвития не может договориться с Минфином, Совет Федерации дает свои импульсы, [однако] принятие финансовых решений все равно затягивается, это неприемлемо, - сказал Федоров. - Я завтра же буду докладывать этот вопрос председателю Совета Федерации, мы уже запланировали встречу с министром экономического развития Максимом Орешкиным, будет совместно выработано предложение рабочей группы Совета Федерации и министерства экономического развития, в ведении которого находится санаторий, для беседы с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым с тем, чтобы вопросы выделения денег из федерального бюджета на актуализацию и вообще на проектно-сметную документацию на следующий год были решены. С тем, чтобы в течение 2021-22-23 годов мы спасли санаторий".

При этом он напомнил, что санаторий не ремонтировался за 80 лет, поэтому вопрос его состояния - почти критический и ситуация может усугубиться, если не начать реставрацию в течение двух лет. По его словам, здесь также следует обновить инфраструктуру, внедрить современные методы диагностики, сохранить исторический облик уникального культурного объекта. "Санаторий был мирового класса, был эталоном санаторного дела Советского Союза. Здравница должна подняться на уровень лучших мировых стандартов", - резюмировал сенатор.

Кисловодский санаторий имени Орджоникидзе построен в 1938 году по инициативе революционера и советского партийного деятеля Григория Орджоникидзе. Это был первый в Кисловодске санаторий с лечебной базой, до этого на курорте открывались пансионаты и дома отдыха. Комплекс монументальных зданий считается шедевром эклектики советских времен, в 1974 году он был включен в перечень памятников архитектуры государственного значения. Санаторий принимает до 10 тыс. отдыхающих в год.