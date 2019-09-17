Выставку "Благословенный Кавказ" на Ставрополье в первые дни посетили более 8 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Православная выставка-ярмарка "Благословенный Кавказ" в городе-курорте Ессентуки на Ставрополье в первые дни работы приняла более 8 тыс. посетителей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Более 100 монастырей, фермерских хозяйств, мастерских и фабрик представили свои товары на большой православной выставке в Ессентуках. В город-курорт привезли большой ассортимент предметов культа, текстиль, разнотравье, мед. За три дня работы выставки ее уже посетили около 8 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Выставка проходит в седьмой раз, павильоны общей площадью более 3 тыс. кв. м расположены на центральной Театральной площади города. Свою продукцию на выставке-ярмарке представили монастыри и производители регионов России, Белоруссии, Украины, Сербии и Греции.

Посетители выставки-ярмарки также смогут в субботу поклониться мощам святых мучениц Веры, Надежды и Любови. Павильоны "Благословенного Кавказа" будут работать в Ессентуках до 22 сентября.