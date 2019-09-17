Новый корпус поликлиники на месте сгоревшего в 2015 году открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Трехэтажный корпус поликлиники открылся на базе Центральной районной больницы (ЦРБ) в городе Кизилюрт. Здание построили на месте корпуса, сгоревшего в 2015 году, сообщается во вторник на сайте республиканского Минздрава.

"Новый корпус поликлиники открыл свои двери на базе Кизилюртовской ЦГБ. В здании располагается лабораторно-диагностическое отделение, детское поликлиническое отделение и администрация ЦРБ <…> Возвели новое трехэтажное здание на месте сгоревшего в 2015 году ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену, построили за один год. "По федеральной программе "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" Минздравом Республики Дагестан осуществлена закупка современного медицинского оборудования: универсальные и портативные аппараты УЗИ, оборудование для кабинетов офтальмологов и оториноларингологов", - добавили в пресс-службе.