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Северный Кавказ

Власти Ставрополья намерены проводить "Неделю молодежи на высоте" каждый год

Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что это будет фестиваль федерального уровня

ПЯТИГОРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены ежегодно проводить фестиваль "Неделя молодежи на высоте" по аналогии с фестивалем "Студенческая весна", который проходил в краевом центре с 4 по 9 июня и собрал 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран. Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор региона Владимир Владимиров.

На пресс-конференции в ТАСС 12 сентября глава края сообщал, что в следующем году в начале июня в Ставрополь планируют пригласить гостей из разных стран, чтобы провести молодежный фестиваль.

"Мы проводим формат "Студенческой весны" в рамках недели молодежи, связанный с 30-летием Российского союза молодежи. И дальше мы фестиваль "Неделя молодежи на высоте" будем проводить ежегодно", - сказал Владимиров, уточнив, что это будет фестиваль федерального уровня.

В рамках международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" в начале лета в Ставрополе проходила серия молодежных диалогов. Организаторами фестиваля были Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходил при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".

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