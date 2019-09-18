Дополнительные стипендии на 4 тыс. руб. ввели для будущих педагогов в Вологодской области

ВОЛОГДА, 18 сентября. /ТАСС/. В среду депутаты Заксобрания Вологодской области приняли закон о выплате с 1 сентября 2019 года из областного бюджета дополнительных стипендий в размере 4 тысяч рублей студентам, которые обучаются на педагогических специальностях в вузах области. Закон направлен на устранение дефицита кадров в образовании.

Как пояснил депутатам заместитель губернатора области Эдуард Зайнак, закон устанавливает 50 дополнительных стипендий студентам, получающим специальности преподавателей русского и иностранных языков, истории, математики, физики, поскольку именно их на данный момент особенно не хватает. Взамен эти молодые люди обязуются по окончанию вуза отработать не менее трех лет в образовательных учреждениях, куда будут направлены.

Депутат Владимир Булавин спросил, почему установлено только 50 стипендий, а не всем студентам, ведь потребность региона в учителях гораздо больше. Замгубернатора ответил, что такое количество установлено, исходя из возможностей областного бюджета, в дальнейшем поддержка будет расширена.

"Комитет поддержал законопроект в надежде, что эта система дополнительной поддержки будущих педагогов будет развиваться", - добавила председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.

Как пояснил после спикер областного парламента Андрей Луценко, перечень специальностей будет составляться ежегодно, исходя из потребностей школ области. В этом году, по данным областного департамента образования, больше всего не хватает преподавателей математики, физики, информатики, иностранных языков.

"В этом году на стипендии будет направлено 800 тыс. рублей, в 2020 году - 3,2 млн рублей, в 2021 году - 5,6 млн рублей, в 2022 году - 8 млн рублей", - процитировала спикера его пресс-служба.