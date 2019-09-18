Ученые из Казани научились получать удобрение, предотвращающее деградацию почвы

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) разработали технологию получения биочара. Он вносится в почву для повышения плодородия и снижения выделения углекислого газа. Об этом в среду ТАСС сообщила директор института экологии и природопользования вуза Светлана Селивановская.

"Мы разработали технологию получения биочара из куриного помета, установку, которая позволяет получать этот биочар в контролируемых условиях. Мы разработали технологию внесения этого биочара и, плюс ко всему, мы умеем наносить на этот биочар микроорганизмы с тем, чтобы растения не просто получали питательные вещества, но и эти микроорганизмы помогали бы растениям защищаться от болезней", - сказала Селивановская.

Биочар - продукт пиролиза (высокотемпературная термообработка без доступа кислорода - прим. ТАСС) органических отходов. В качестве отходов специалисты вуза используют куриный помет, поскольку в его составе много калия, фосфора и азота. Биочар, по словам Селивановской, можно также получать из древесных (стружка, опилки) и элеваторных (шелуха) отходов.

Ученые реализуют проект в рамках федеральной целевой программы. Три года назад они провели соответствующие лабораторные испытания, затем создали установку, где получили большое количество биочара и затем использовали его на полях ОАО "Заинский сахар".

"В прошлом году у нас были мелкоделяночные опыты, где мы получили хорошую прибавку урожая, то есть у нас конечная цель ведь - еще и увеличить урожайность растений. В этом году мы завершили полевые эксперименты, где также получили очень хороший эффект", - сказала Селивановская.

Как действует биочар

Термин "деградация почв" довольно широк, отметила Селивановская. "Один из аспектов почвенной деградации - потеря почвенного плодородия. С точки зрения почвенного плодородия, а именно возобновления гумуса, минеральные удобрения работают плохо, поэтому человек использует органические удобрения, такие как навоз", - сказала она.

При внесении удобрений в состав гумуса входит лишь небольшой процент органического вещества. Все остальное органическое вещество традиционных удобрений может запасаться в почвенных микроорганизмах, но большая его часть минерализуется микроорганизмами и выделяется в виде углекислого газа, увеличивающего парниковый эффект.

"Поэтому, чтобы увеличить количество органического вещества, которое будет переходить в гумус и восстановить плодородие, чтобы предотвратить большое количество выделения СО2 в атмосферу, хорошо использовать не быстродействующие органические удобрения, а "медленноиграющие", к которым относится как раз биочар", - сказала Селивановская.

О КФУ

Казанский федеральный университет является одним из старейших университетов России. Он образован 5 ноября 1804 года. По информации с официального сайта КФУ, вуз имеет филиалы в городах Набережные Челны, Елабуга и Чистополь.