День адыгов отметят в Кабардино-Балкарии концертами, выставками и скачками

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. День адыгов (черкесов), учрежденный в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в 2014 году и объявленный праздничным выходным днем, отметят концертами, выставками и скачками. В городе Нальчике праздник продлится три дня - с 19 по 21 сентября, сообщили в среду журналистам в региональном министерстве культуры.

"Программа основных мероприятий, посвященных празднованию Дня адыгов (черкесов) в городе Нальчике в 2019 году начнется 19 сентября с праздничного вечера, в программе которого художественно-этнографическая выставка "Адыги. Сквозь призму веков" и праздничный концерт с участием мастеров искусств Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.

Двадцатого сентября в Атажукинском саду (центральный парк города Нальчика), в городке аттракционов состоится праздничный концерт. 21 сентября на республиканском ипподроме планируется провести конно-спортивный праздник.

Как пояснили ТАСС в оргкомитете, праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах республики.

День адыгов учрежден указом главы республики в 2014 году, 20 сентября объявлено в КБР праздничным и выходным днем. Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, состоящего из кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, КБР, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и в Ставропольском крае. Общая численность адыгов в РФ, согласно переписи 2010 года, составляет 718,7 тыс.