Приготовленный по разным рецептам айран представят на фестивале в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Мастера приготовления айрана представят более десяти видов напитка на международном этнографическом фестивале карачаево-балкарской культуры "Праздник айрана на Медовых водопадах", сообщили в среду ТАСС организаторы.

"Будет несколько команд, в том числе представители Кабардино-Балкарии. Они будут готовить айран по разным рецептам, с добавлением различных приправ, больше десяти видов айрана будет представлено", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль пройдет в Карачаево-Черкесии в восьмой раз, традиционно для праздника приготовят айран по старинному национальному рецепту в 500-литровом чане. "Как правило, этот айран два дня готовят три женщины, еще пара человек им помогают. Чан такого размера у нас есть, традиционно мы его используем", - отметил один из организаторов.

Ожидается, что фестиваль посетят от 5 тыс. до 7 тыс. человек, в том числе несколько десятков иностранцев. Фестиваль организован для популяризации этнокультурного и туристического потенциалов региона.