В День города в Железноводске в небо запустят фейерверк из 600 залпов

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. День города-курорта Железноводска (Ставропольский край) отметят десятиминутным фейерверком в 600 залпов, сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.

"Длина лучей фейерверков впервые в истории города составит 200 метров. Десятиминутный фонтан разноцветных огней, которые будут в небе принимать различные фигуры, будет сопровождаться классической музыкой", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что в этом году День города-курорта по просьбам жителей округа решено провести в новом парке "Комсомольская поляна", который благоустроили в поселке Иноземцево.

"В новом общественном пространстве на территории в 4 гектара построили первый на Кавказских Минеральных Водах памп-трек, роллердром, детский городок и мультифункциональную спортивную площадку. А концертная площадь нового парка может вместить одновременно более 20 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

День рождения курорт будет праздновать 28 сентября.

О курорте

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в число курортов региона Кавказские Минеральные Воды. Основанный в XIX столетии, курортный Железноводск прославился целебными водами с уникальным набором минералов. В настоящее время город Железноводск - это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором функционируют 22 санатория.

В Железноводске имеются общекурортные водолечебница и грязелечебница, четыре питьевых бювета. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.

По экологическим показателям Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.