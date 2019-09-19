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Северный Кавказ

В Железноводске в День пожилого человека пройдет танцевальный марафон и концерт

В этот день также пройдут шахматные турниры и соревнования по скандинавской ходьбе

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. День пожилого человека в Железноводске отметят интерактивной программой "Осенний вальс", сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации.

"1 октября в парке имени Станислава Говорухина для жителей и гостей Железноводска серебряного возраста организуют танцевальный марафон, праздничный концерт и литературное чаепитие", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день пройдут шахматные турниры и соревнования по скандинавской ходьбе.

В пресс-релизе отмечается, что в Железноводске активно развивается движение "Серебряные волонтеры". Активисты взяли шефство над Старым озером в поселке Иноземцево, где регулярно проводят экологические акции, а также ведут патриотическую работу с молодежью.

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