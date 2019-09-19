Великий Новгород презентует на форуме лидеров малых городов лучшие проекты благоустройства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Руководители Великого Новгорода презентуют на открывшемся в четверг форуме "Дни лидеров муниципального управления" лучшие проекты по благоустройству общественных пространств областного центра. Ключевым моментом в них является максимальный учет пожеланий горожан, сообщил журналистам мэр города Сергей Бусурин.

"У нас их [удачных проектов по благоустройству] достаточно. Пять общественных пространств, которые развиваются именно благодаря общественной инициативе и поддержке, горожане очень активно участвуют в реализации этих проектов. Ведь мы же делаем не для администрации города или области, мы делаем благоустройство для горожан. И они здесь являются ключевыми помощниками", - сказал Бусурин.

Одним из примеров благоустройства с активным участием горожан станет созданный в Великом Новгороде сквер "Водников". Он стал первым этапом реализации регионального проекта по строительству Софийской набережной (находится в центре Великого Новгорода, проходит вдоль стен кремля и реки Волхов - прим. ТАСС), работы по созданию которой запланированы на ближайшие три года. Планируется благоустроить территорию площадью более 85 тыс. кв. м.

"В Великом Новгороде делается многое для создания комфортной городской среды, развиваются общественные пространства, есть идеи и устанавливаются малые архитектурные формы. Я думаю, что это как раз тот опыт, который нам позволит показать Великий Новгород с самой лучшей стороны. <…> Это повлияет на комфорт и восприятие нашей древней столицы", - добавил Бусурин.

Также он отметил, что руководителям центра Новгородской области хочется проанализировать и перенять опыт не только городов России, но рассмотреть, как можно перенять успешный опыт проекты по организации общественных территорий, развитию экономики муниципального образования, поддержке предпринимательства зарубежных коллег, которые присоединяться к дискуссии завтра уже в рамках форума "Среда для жизни".

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходит в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Министерства строительства РФ. Партнерами форума также выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.