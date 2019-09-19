Минобороны РФ построит по нацпроекту 20 детских садов в Дагестане

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российское военное ведомство планирует построить в Дагестане 20 детских садов по национальному проекту "Образование". Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в четверг.

"Военно-строительный комплекс Минобороны России (ВСК) построит 20 дошкольных образовательных учреждений на территории Республики Дагестан в рамках реализации национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

В четверг одну из строек в Махачкале посетил замминистра обороны Тимур Иванов вместе с председателем правительства республики Артемом Здуновым.

Как уточнили в Минобороны, мощности Военно-строительного комплекса позволяют реализовывать "технологически сложные объекты в самые кратчайшие сроки с высоким качеством". Сейчас ВСК также строит аэровокзал в Петрозаводске, который должен быть сдан весной 2020 года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.