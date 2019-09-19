Детский сад на 220 мест построят в районе новостроек города Карабулак в Ингушетии

МАГАС, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Карабулака (Ингушетия) намерены решить проблему доступности дошкольного воспитания и образования для жителей района новостроек города, построив дошкольное учреждение на 220 мест в 2020 году в рамках нацпроекта "Демография". Об этом ТАСС в четверг рассказал заместитель мэра города Азраил Джандигов.

"Детский сад на 220 мест будет построен в 2020 году в первом микрорайоне, где сейчас много новостроек, там же два года назад была открыта школа. Жителям района приходится далеко возить своих детей в детсады города, либо обращаться к услугам частных дошкольных образовательных заведений, что конечно же для них затратно", - сказал Джандигов.

По его словам, строительство детского сада будет вестись в рамках нацпроекта "Демография".

"Территория нами сформирована, уже выделен земельный участок, есть и кадастровые паспорта, первичную необходимую документацию уже подготовили. В городе всего три государственных детских сада, очередь среди детей до 7 лет составляет около 700 человек, и учитывая темпы рождаемости, эта цифра ежегодно будет расти, потому строительство таких учреждений нам просто необходимо", - добавил заместитель мэра.

Власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 17 детсадов по нацпроекту "Демография". По информации Минобразования региона, в течение пяти предыдущих лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Около 7 тысяч детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.