Эксперт: развитие маунтинбайка в СКФО должно стать примером для других регионов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Опыт развития инфраструктуры и вовлечения детей и взрослых в занятия велоспортом, в частности, маунтинбайком, в регионах Северного Кавказа может послужить примером подобной работы для других регионов страны. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной РФ по маунтинбайку Николай Крутилин.

"Надеюсь на то, что развитие [маунтинбайка] на Северном Кавказе послужит примером для других субъектов, и, во-вторых, оно создаст условия конкурентной борьбы, потому что только при конкуренции могут вырасти чемпионы", - сказал он.

Крутилин добавил, что "на сегодняшний день весь маунтинбайк замкнут на тот календарь, который проводится Всероссийской федерацией, - это чемпионаты, кубки, всероссийские соревнования". "Думаю, что по всей стране все [велоспорт] будет развиваться хорошо, все будут участвовать. Главное, чтобы к нам дети приходили заниматься, потому что с каждым годом, к сожалению, количество стартующих уменьшается", - добавил главный тренер сборной РФ по маунтинбайку.

Гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев отметил, что компанией, под управлением которой находятся "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Ведучи" в Чечне и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, организованы уроки по маунтинбайку для школьников "Байк на старт".