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Северный Кавказ

Эксперт: развитие маунтинбайка в СКФО должно стать примером для других регионов

По словам главного тренера сборной РФ по маунтинбайку Николая Крутилина, развитие инфраструктуры создаст условия конкурентной борьбы, потому что только при конкуренции могут вырасти чемпионы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Опыт развития инфраструктуры и вовлечения детей и взрослых в занятия велоспортом, в частности, маунтинбайком, в регионах Северного Кавказа может послужить примером подобной работы для других регионов страны. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной РФ по маунтинбайку Николай Крутилин.

"Надеюсь на то, что развитие [маунтинбайка] на Северном Кавказе послужит примером для других субъектов, и, во-вторых, оно создаст условия конкурентной борьбы, потому что только при конкуренции могут вырасти чемпионы", - сказал он.

Крутилин добавил, что "на сегодняшний день весь маунтинбайк замкнут на тот календарь, который проводится Всероссийской федерацией, - это чемпионаты, кубки, всероссийские соревнования". "Думаю, что по всей стране все [велоспорт] будет развиваться хорошо, все будут участвовать. Главное, чтобы к нам дети приходили заниматься, потому что с каждым годом, к сожалению, количество стартующих уменьшается", - добавил главный тренер сборной РФ по маунтинбайку.

Гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев отметил, что компанией, под управлением которой находятся "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Ведучи" в Чечне и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, организованы уроки по маунтинбайку для школьников "Байк на старт".

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РоссияСеверный КавказСКФО
Северный Кавказ
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