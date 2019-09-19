В Минприроды назвали регионы, рискующие не войти в реформу мусорной отрасли до конца года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минприроды обнародовало список регионов, которые серьезно рискуют не успеть войти в реформу отрасли обращения с мусором до конца 2019 года. В него вошли Архангельская область, Забайкальский край, Красноярский край, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ.

"В федеральном проекте (создание инфраструктуры обращения с коммунальными отходами - прим. ТАСС) участвуют все 85 субъектов РФ, с которыми заключены соответствующие соглашения. В рамках системного мониторинга соблюдения планов мероприятий реализации реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами в одиннадцати субъектах РФ наблюдаются риски несоблюдения сроков перехода [на новую систему] до 1 января 2020 года, в пяти субъектах РФ в особенности: в Архангельской области, Забайкальском крае, Красноярском крае, Еврейской автономной области и в Ненецком автономном округе", - сказал замглавы Минприроды РФ Владимир Логинов в ходе заседания коллегии министерства в четверг.

Ранее заместитель генерального директора РЭО Вячеслав Духин перечислил ТАСС проблемы отстающих регионов. Так, в Архангельской области власти не актуализировали схему обращения с отходами, а региональные операторы отказывались от работы, в Еврейской автономной области тендеры отменились в 2018 году, а на повторные не нашлось претендентов, в Забайкалье некорректная схема обращения с мусором и нет единого тарифа для региональных операторов, в Красноярском крае не оказалось желающих получить четыре зоны для работы региональных операторов, а в Ненецком автономном округе не был установлен единый тариф для операторов.

Сверх этого семь субъектов РФ не утвердили паспорта в электронном бюджете по этому направлению: Краснодарский край, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Курская, Иркутская, Кемеровская и Рязанская области, продолжил Логинов.

Логинов добавил, что существуют риски для работы около 20 региональных операторов в России. В первую очередь, они связаны с низкой собираемостью платежей за вывоз мусора. "Минприроды РФ совместно с РЭО (Российский экологический оператор) ведется работа, направленная на стабилизацию этого вида деятельности", - отметил замминистра.

По данным РЭО, всего в РФ сейчас отобраны и работают 216 региональных операторов. А собираемость платежей за вывоз мусора в августе 2019 года составила 59% в среднем в России против 28% в феврале и 45% в марте.

О реформе

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Сейчас, по сведениям Российского экологического оператора, из 85 субъектов РФ в реформу вообще не вошли 11: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Два последних имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще восемь регионов запустили реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл.