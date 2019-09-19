Прожиточный минимум пенсионеров в Пермском крае в 2020 году увеличится почти на 3,2%

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Пермского края в четверг на пленарном заседании приняли законопроект, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров региона в 2020 году увеличится почти на 3,2%. Об этом сообщила пресс-служба краевого парламента.

"Депутаты приняли в двух чтениях законопроект, который устанавливает величину прожиточного минимума на 2020 год в размере 8777 рублей. Данная величина необходима в качестве социальной доплаты к пенсии для пенсионера. В прошлом году прожиточный минимум пенсионера (ПМП) составлял 8503 рубля", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, эта помощь позволяет довести общий уровень материального обеспечения пенсионеров до величины установленного прожиточного минимума этой категории граждан. Расчет произведен в соответствие с рекомендациями Министерства труда РФ. В нем учитывается стоимость так называемой "продуктовой корзины" и услуг.

Размер определяется через оценку величины прожиточного минимума пенсионера за текущий год и регионального индекса потребительских цен, в том числе на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

В регионе 73 тыс. пенсионеров. Из них 9 тыс. получают пенсию в размере менее 8 тыс. рублей. Сюда относятся и дети, получающие пособие по потере кормильца.

По данным на сайте пенсионного фонда РФ, в целом по России прожиточный минимум пенсионера в 2019 году 8846 рублей. Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания.