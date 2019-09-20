Летний сезон на курорте "Архыз" закроют фестивалем уличных культур

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Фестиваль уличных культур завершит летний сезон на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС директор организующего мероприятие общественного холдинга "Оффбитс" Валентин Работенко.

"Это пилотный фестиваль, первый фестиваль уличной культуры для Архыза. Пробуем его, как последний фестиваль летнего сезона. Если все пройдет успешно, то он может стать ежегодным, будем продумывать, как расширять масштаб", - сказал он.

Фестиваль пройдет на территории курорта 28 сентября. В рамках фестиваля состоятся соревнования по паркуру в номинациях "спидран" (скорость преодоления дистанции) и "фриран" (стиль исполнения элементов во время преодоления дистанции).

"Уже понятно, что на фестивале будут представлены участники из всех субъектов СКФО, подтвердили интерес к мероприятию участники из Краснодарского края и Ростовской области. На соревнования в первые сутки после объявления информации о проведении фестиваля заявились больше 80 участников", - пояснил Работенко.

Также на фестивале пройдут бесплатные мастер-классы для всех желающих по паркуру, трикингу, граффити, каллиграфии и слеклайну. "Цель - показать местным ребятам, что в городах развивается паркур, дисциплина включена в программу Олимпийских игр; взрослым - что уличные культуры, это не просто ребята бегают по крышам, это полноценная спортивная дисциплина. Хотим провести соревнования на прекрасной природе Архыза, собрать участников из разных регионов", - отметил организатор.

Проект проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, "Курортов Северного Кавказа", ВТРК "Архыз" и общественного холдинга "Оффбитс".