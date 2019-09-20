В здании старого аэропорта Хабаровска откроют филиал государственного музея им. Пушкина

ТАСС, 20 сентября. В здании старого аэропорта Хабаровска создадут культурно-выставочный центр, в частности, планируется открыть в нем филиал государственного музея им. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Освободившиеся здания старого аэропорта планируется отдать под культурно-выставочный центр. В частности, компания рассматривает возможность открытия на базе старого здания аэропорта филиал государственного музея им. Пушкина. В настоящее время вопрос находится на стадии проработки совместно с руководством музея", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константина Басюка по итогам его встречи с главой Минвостокразвития и Арктики Александром Козловым.

Отмечается, что министр поддержал эту идею и заверил, что ведомство готово содействовать в решении вопроса.

Строительство международного терминала

Козлов также заявил о том, что строительство терминала внутренних воздушных авиалиний завершено, "и необходимо приступать ко второму этапу - к строительству международного пассажирского терминала", проектирование которого почти закончено.

Минвостокразвития внесло на рассмотрение правкомиссии по транспорту вопрос о принятии инвестиционного решения о начале строительства международного терминала. Его площадь составит 19,3 тыс. кв. м, а пропускная способность увеличится до 700 человек в час - площадь действующего терминала меньше 6 тыс. кв. м, а максимальная пропускная способность - 240 человек.

"Необходимо сразу продумать, какие авиакомпании будут осуществлять перевозки. Для жителей и гостей Хабаровского края очень востребованы авиарейсы в страны АТР. И с увеличением нагрузки важно увеличить и ответственность авиаперевозчиков за выполнение частоты рейсов, выполнение всех обязательств", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства завершается модернизация взлетно-посадочной полосы №1, части перрона и рулежных дорожек, строительство объектов обеспечения аэродромной инфраструктуры.

Строительство нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год началось в марте 2018 года. Проект реализован в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Хабаровск". Общая стоимость проекта - 4,9 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей - кредитные средства ВЭБ и Фонда развития Дальнего Востока.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", программа направлена на создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий.