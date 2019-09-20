Власти Адыгеи разработают новые меры поддержки аграриев для строительства молочных ферм

МАЙКОП, 20 сентября. /ТАСС/. Дополнительные меры региональной поддержки хозяйствам для стимулирования их на строительство молочных ферм разработают в Адыгее, сообщил в пятницу глава республики Мурат Кумпилов.

"Сегодня я дал поручение минсельхозу республики создать дополнительные меры поддержки на региональном уровне и разработать новые механизмы стимулирования, чтобы наши сельхозпроизводители, имеющие более 500 гектар земли сельскохозяйственного назначения, занимались не только растениеводством, но и животноводством. Это направление должно стать для них привлекательным и рентабельным", - сказал Кумпилов на Международной научно-практической конференции "Адыгейский сыр: история, традиция, инновации" в Майкопском государственном технологическом университете.

По его мнению, нужно использовать все возможности для увеличения сырьевой базы и наращивания производства адыгейского сыра. "Нам необходимо в разы увеличить объемы производства молока для производства адыгейского сыра. Сейчас это - приоритетное направление развития животноводства в Адыгее. Задача по увеличению производства молока определена в стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, поэтому мы будем стимулировать крупных растениеводов к занятиям животноводством", - добавил Кумпилов.

В минсельхозе Адыгеи уточнили, что молочное животноводство - стратегическое направление агрокомплекса республики. Объемы господдержки крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в Адыгее в этом году увеличились в два раза, сумма одобренных с начала года заявок КФХ и ЛПХ на льготное кредитование составила 200 млн рублей. В целом льготные кредиты выделены 58 сельхозтоваропроизводителям республики на сумму свыше 1 млрд рублей. Сумма грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в этом году уже превысила 100 млн рублей.

Сегодня в Адыгее более 1,5 тыс. фермерских хозяйств, доля производимой ими продукции составляет 67% от общего объема сельхозпродукции республики. За период действия госпрограмм - с 2012 года - господдержку на 500 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов получили 200 начинающих фермеров и 38 семейных животноводческих ферм.