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В аэропорту в Магаданской области впервые прошло авиационное выставочное шоу

Посетителям показали образцы летных аппаратов

ТАСС, 22 сентября. Первое авиационное выставочное шоу состоялось в воскресенье в аэропорту в Магаданской области. Экспозицию летной техники организовал магаданский клуб "Дельта-авиа" по проекту "Небо для всех", сообщил ТАСС представитель клуба.

"В целом, все прошло замечательно, авиашоу собрало большое количество зрителей", - сказал он.

Все желающие смогли познакомиться с образцами летных аппаратов. На выставке, в частности, были представлены вертолеты Ми-8, Ми-2 и Робинсон, самолеты Ан-2, Ан-3, Цессна-150. Кроме того, посетителям показали радиоуправляемые модели Авиамодельного Спортивно-технического клуба "Пилот", парапланы и парашюты.

Проект "Небо для всех" выиграл президентский грант в размере 1,5 млн рублей. На эти средства было закуплено оборудование для подготовки пилотов и для обучения управлению дельталетами и дельтапланами.

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