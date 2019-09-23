Калиматов: открытие подстанции в Ингушетии решит проблему электрообеспечения соцобъектов

МАГАС, 23 сентября. /ТАСС/. Открытие в понедельник первой очереди подстанции 110 кВ "Плиево Новая" в Ингушетии позволит решить множество проблем, в том числе с обеспечением электроэнергией новостроек и соцобъектов региона, сказал журналистам глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В понедельник группа "Россети" открыла в Ингушетии первую очередь подстанции 110 кВ "Плиево Новая" с цифровыми элементами.

"У нас ветхие сети, примерно 1950-1960-х годов. Новая подстанция - это объект, который войдет в каждый дом, каждую школу, каждый детский сад, позволит значительно улучшить электроснабжение городов и сел Ингушетии, предприятия и учреждения будут обеспечены бесперебойной и устойчивой электроэнергией, что повысит уровень качества жизни людей, а это самое важное. В регионе строится много жилых домов, вводятся в строй десятки социально-значимых объектов, проблем с их подключением к электросетям теперь станет значительно меньше", - сказал журналистам Калиматов.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, ведомство нацелено на модернизацию и восстановление электросетевого комплекса региона.

"Строительство новой подстанции в Ингушетии - очень важный элемент энергосистемы СКФО, в целом для республики это первый объект такой значимости, это схема выдачи мощности с грозненской ТЭС. Мы не только нацелены на развитие системы электроэнергетики, ну и конечно же на то, чтобы модернизировать, восстанавливать и обновлять основные фонды, которые, надо отметить, в целом, в изношенном состоянии, речь идет о линиях электропередачи и трансформаторных подстанции и сетях низкого напряжения", - сказал журналистам Новак.