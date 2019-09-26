"Детство смотрит со стен". Пенсионерка восстановила избы с уникальной уральской росписью

Церковь над обрывом — если не самая главная, то точно самая заметная достопримечательность свердловского села Арамашево. Сияние ее куполов видно еще с трассы. Почти 100 лет храм простоял разрушенным. Церковь восстанавливали местные жители, которых вдохновила бывшая учительница русского языка и литературы Вера Реутова. Другой ее проект — музейная экспозиция в заброшенных прежде избах XIX века

Вера Васильевна встречает меня у ворот музея и проводит в одну из изб. Всего их две — летняя и зимняя. — Сначала чай и угощение, — говорит она, и я послушно усаживаюсь за стол, на котором самовар и маковые пироги — их, по словам нашей героини, в русской избе готовили по большим праздникам. Выходит, сегодня у нас праздник. Травы для чая Вера Реутова собирала сама. Но рецепт она соглашается раскрыть не сразу, здесь — тоже игра. Последовательно хозяйка дома предлагает угадать каждую из пяти составляющих: чабрец, душицу, шиповник, календулу и зверобой. За правильные ответы полагается леденец. Конфеты она достает из холстяного "мэшечка" — так женщина на старый лад называет небольшой мешочек, которому больше 100 лет.

Прием Веры Васильевны — особый спектакль, который погружает гостя в быт русской избы. А потому не успеваю я отобедать, как уже стою посредине комнаты в юбке, платке, с расшитым полотенцем в руках, который раньше каждая девушка делала своими руками, и учусь кланяться перед будущими свекровью и свекром. — О, кака мастеровая! Сама-то писана красавица, да еще и рукодельница. В семье такая пригодится, — одобрительно кивает Вера Васильевна в мою сторону. "Уральских изб душа живая" Музейную экспозицию со старинными избами посещают десятки гостей из Свердловской области и других мест. Летом, например, в Царские дни, заглядывали немцы и американцы. Но когда в 2009 году пенсионерка впервые перешагнула порог этих изб, в них не было ни окон, ни потолка. Строения покосились и вросли в землю, а пробираться к ним нужно было через репей и крапиву.

— Но что меня тронуло: из-под заплесневых обоев выглядывало мое детство — уральская роспись, — говорит она. — Этой росписи цены нет. Радость — в каждом рисунке. И вот представьте, эта радость проживает здесь в обновленном виде вторую жизнь. 200 лет этим избушкам! По словам Веры Реутовой, рисунки создавали художники из Сибири, которые шли на Урал на заработки. — Когда сюда заходил маляр, он тебе в ноги кланялся и спрашивал: "Хозяин дорогой, а тебе в твоей избушке не надо красоту навести?" Если хозяин мог рассчитаться за такой дизайн интерьера мукой или зерном, на стенах появлялись деревья с цветами и сидящими на ветвях петухами да жар-птицами. Реже в росписях попадались паровозы, самовары, кони, люди. Чтобы восстановить избушки, Вера Васильевна подала проект "Уральских изб душа живая" на грант Благотворительного фонда В. Потанина. Победителями тогда из почти 400 проектов стали только три. Два из них — из Москвы и Санкт-Петербурга. — И потом москвичи говорят: "А теперь приглашаем уральскую глубинку — село Арамшево". Я и не встаю. "Арамшево, вы где?" Я приподнялась. Говорю: "У нас похожее название, но у нас Арамашево". — "Так вас и зовем", — рассказывает Вера Реутова.

На полученные средства и при помощи односельчан залили фундамент, перекрыли крышу, сделали новое крыльцо, наличники и отреставрировали роспись. Муж Веры Васильевны, в прошлом учитель труда, поправил дворовые строения: появились сени, плетень, колодец-журавль, качели. Под "трухлыми досками" С качелей во дворе изб открывается вид на церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери — она возвышается на другой стороне села. Возведенный в 1800 году храм был разрушен с приходом советской власти. С восстановления церкви Вера Реутова и ее муж начали свою общественную деятельность после выхода на пенсию. — Написали объявление: кто хочет работать во славу Божью в такой-то день. Думала, что если десяток человек откликнется, то хорошо, — рассказывает она. — На первый субботник пришли 43 человека, потом уже за 60. Всем понравилось, что мы занимаемся благим делом. Никто не спрашивал: "А что нам за это будет?" Какой была церковь до 2005 года, до реконструкции, напоминает фотография при входе: колокольня разобрана на кирпичи, оставшаяся часть строения пришла в запустение. Теперь на месте пустых проемов снова появились окна, голые кирпичные стены выкрашены в белый цвет, а крутая лестница ведет на новую колокольню. Хронология восстановления храма хранится в специальной "летописи".

— Веду историю для наших детей и внуков, чтобы они так не поступали с храмом, — пояснила Вера Васильевна. В восстановленный храм удивительным образом вернулись две иконы. Их удалось сохранить благодаря местным жителям, которые узнали о предстоящем в 1929 году погроме и тайно вынесли святыни из церкви. По словам пенсионерки, первая — Иоанна Богослова — была найдена под "трухлыми досками" на чердаке дома дьякона, который купили дачники из Екатеринбурга. Вторую — Пантелеймона Целителя — спасла служившая в начале XX века в церкви девочка. — Она прожила 97 лет. За год до своей смерти она увидела по телевизору фильм о том, что храм восстановили. Позвала своих дочерей и попросила отвезти икону в храм, — рассказывает Вера Васильевна. — Сегодня к Пантелеймону Целителю летают даже из зарубежья.