Горсовет Норильска просит Госдуму продлить программу переселения до 2025 года

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Городской совет Норильска обратился в Госдуму с просьбой продлить программу переселения с севера в регионы с благоприятным климатом до 2025 года. Об этом во вторник сообщает городская администрация.

Программа переселения рассчитана на период с 2011 по 2020 годы. Она действует в рамках четырехстороннего соглашения - администрации Норильска, правительства Красноярского края, компании "Норникель" и министерства регионального развития РФ. На эти цели предполагалось выделить 18,5 млрд рублей, из которых 8,6 млрд - это федеральный бюджет, 1,3 млрд - краевой и 8,6 млрд - средства "Норникеля". В 2014 году Минрегион был ликвидирован, и началось сокращение федерального финансирования, а с 2016 года оно было полностью прекращено. Остальные стороны продолжали финансировать программу. В 2017 году городские власти обращались в Заксобрание региона с просьбой посодействовать в возобновлении федерального финансирования.

"По итогам сегодняшнего обсуждения депутатский корпус единогласно принял решение обратиться в Госдуму с просьбой продлить действие программы переселения до 2025 года", - говорится в сообщении. По данным городских властей, из-за прекращения федерального финансирования число переселяемых семей снизилось. Так, на 1 января этого года было переселено 5,9 тыс. семей, что меньше запланированных цифр на 4,5 тыс.

Власти муниципалитета также отмечают, что прекращение программы приведет к тому, что жилфонд города перестанет пополнятся. В частности, согласно программе, переселяемые жители должны сдавать квартиры в муниципальную собственность, что в свою очередь приведет к нехватке жилья для переселения из аварийных домов.

Программой переселения могут воспользоваться пенсионеры и инвалиды, проживающие в Норильске и Дудинке, зарегистрированные на территории муниципалитетов до 1 января 1992 года. По данным мэрии, в очереди на переселение стоит 8 тыс. норильских семей.