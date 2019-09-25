Жителям удаленных районов Архангельской области компенсируют проезд в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Пожилым и несовершеннолетним жителям, а также инвалидам и семьям с детьми-инвалидами из труднодоступных районов Архангельской области два раза в год будут компенсировать половину стоимости перелета в Архангельск и обратно. Соответствующее решение сразу в двух чтениях приняли в среду депутаты областного собрания, сообщила журналистам председатель регионального парламента Екатерина Прокопьева.

"Сегодня мы рассмотрели и приняли в двух чтениях закон, который позволит предоставлять финансовую поддержку людям, проживающим в труднодоступных территориях нашей области, а таких у нас немало", - сказала Прокопьева.

В Приморском, Лешуконском, Мезенском, Онежском районах, а также Новой Земли единственным видом транспорта является воздушный. Стоимость авиаперелета из них до Архангельска высокая. В настоящее время право на бесплатный проезд воздушным транспортом имеют только граждане, которые нуждаются в скорой медицинской помощи в Архангельске, и их сопровождающие.

Число жителей, которые могут рассчитывать на данную меру поддержки, составляет 3 071. Компенсация будет предоставляться с 1 января 2020 года в размере 50% от стоимости проездных документов, но не чаще двух раз в течение года. На реализацию закона в 2020-2022 годах из областного бюджета планируется направить более 30 млн рублей.