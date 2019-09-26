Реконструкция аэропортов и подготовка кадров помогут развитию авиаперевозок ДФО и Арктики

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Износ авиатехники, дефицит кадров, старые аэропорты и взлетно-посадочные полосы тормозят развитие внутренних авиаперевозок в регионах Дальнего Востока и Арктики, считают опрошенные ТАСС отраслевые эксперты и представители региональной власти. Регион стал центром притяжения инвесторов, которые сталкиваются с проблемой транспортной доступности и до сих пор иногда вынуждены летать в столицу страны с пересадками. Решить проблему должны федеральные субсидии, а также создание своей региональной авиакомпании, которая, по мнению вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, должна летать на своих - произведенных в Улан-Удэ - самолетах. О том, как вернуть "северную романтику" работе пилота на рейсах в этом регионе и сделать дешевле билет из Хабаровска в Благовещенск, - в материале ТАСС.

Дорогие билеты

Плохое состояние и дороговизна обслуживания инфраструктуры, износ авиатехники и отток кадров мешают развивать внутренние авиамаршруты в регионах Дальнего Востока и Арктики и делают их дорогими для пассажиров. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"При низкой интенсивности эксплуатации, то есть когда пассажиров мало, расходы на строительство и содержание наземной инфраструктуры будут ложиться на маленькое количество рейсов, маленькое количество пассажиров. Кроме того, есть известная история, когда те или иные аэропорты, расположенные в зонах подтопления, фактически каждый год смывает. Они прекращают свое существование, их нужно выстраивать заново. Это значит, что надо прокладывать несколько километров дороги", - сказал Пантелеев.

Кроме того, к аэропортам в крупных и малых городах предъявляются одинаковые требования по безопасности, в том числе, антитеррористической, что также делает содержание инфраструктуры на удаленных территориях более дорогим. Пантелеев видит выход в снижении избыточных требований к удаленным аэропортам, чтобы сделать их содержание дешевле.

Вторая проблема, которая сдерживает развитие отрасли, - это состояние авиатехники. На внутренних рейсах в регионах Дальнего Востока и Арктики используются такие самолеты как Ан-24 и Ан-26, которые имеют достаточно большую дальность полета, чтобы в случае необходимости уйти на запасной аэродром, и при этом могут эксплуатироваться на слабо подготовленных грунтовых полосах. "Эти самолеты уже давно не производятся и вскоре будут почти поголовно списаны из-за исчерпания срока службы", - подчеркнул эксперт.

Третья проблема, которая влияет на дороговизну пассажирских авиаперевозок в удаленных регионах, - это нехватка кадров. Пилоты, по словам Пантелеева, предпочитают работать на рейсах крупных авиакомпаний в центральной части страны, нежели на удаленных маршрутах "на северах". Эту проблему, считает эксперт, можно решить, открыв обучение пилотов на Дальнем Востоке. Это бы снизило риск того, что молодой человек уедет на учебу в западную часть страны и останется там жить и работать. Он пояснил, что ситуация осложняется отсутствием транспортного сообщения в целом. "У нас есть действительно серьезная проблема, связанная с тем, что большое количество населенных пунктов в этих регионах не связывает устойчивое круглогодичное сообщение. То есть отсутствуют железные дороги, наземное сообщение в большом количестве случаев, представлено только зимниками, наземное сообщение отсутствует как таковое", - рассказал Пантелеев.

Работа регионов

Несмотря на проблемы и нехватку средств, регионы самостоятельно работают над тем, чтобы сделать авиаперелеты на Дальнем Востоке доступными для пассажиров. Они пересматривают авиамаршруты, вводят билетные спецпрограммы и реконструируют важные аэропорты. Так, в Хабаровском крае изменили расписание рейса Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Николаевск, чтобы люди успевали к московским рейсам из хабаровского аэропорта, и загрузка на этом направлении увеличилась вдвое, сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Также регион подал заявку в Росавиацию о выполнении рейсов из Хабаровска в Оху, Ноглики на Сахалине и в Благовещенск в Амурской области.

С июля 2019 года для жителей самого северного района Хабаровского края, Охотского района, введена специальная билетная программа, цена авиабилета для взрослых по ней составляет 4,5 тыс. рублей, для детей от двух до 12 лет - 3 тыс. рублей в одну сторону. Теперь власти планируют распространить пилотный проект по льготам на авиабилеты на внутрирегиональных перевозках на весь край.

На острове Сахалин, который связан с "большой землей" морским и воздушным сообщением и часто из-за погодных условий лишается связи с материком, транспортный вопрос стоит особенно остро. Здесь в 2019 году ввели единые тарифы на субсидированные перевозки для всех категорий граждан независимо от места регистрации. Из областного бюджета на субсидирование этих перевозок в 2019 году выделено 765 млн рублей, сообщили ТАСС в правительстве региона. Кроме того, в конце лета - начале осени были введены дополнительные рейсы Москва - Южно-Сахалинск, чтобы все островитяне могли вернуться домой из отпусков.

На полуострове Камчатка, где также есть сложности с транспортным сообщением, к осени 2020 года завершится реконструкция опорного для восточного побережья аэропорта в поселке Оссора. В этом поселке живет чуть меньше 2 тыс. человек, он не имеет прямого дорожного сообщения с региональным центром, и аэропорт здесь позволял осуществлять регулярное воздушное сообщение с Петропавловском-Камчатским, но после начала реконструкции аэропорта в 2015 году оно было остановлено.

Решением комплексной проблемы развития внутренних авиаперевозок помимо федеральных субсидий может стать создание региональной авиакомпании. О планах по ее созданию сообщил полпред Юрий Трутнев на пятом юбилейном Восточном экономическом форуме. Она должна осуществлять регулярное пассажирское авиасообщение между регионами Дальнего Востока. Летать она должна на самолетах, произведенных в Дальневосточном федеральном округе на базе Улан-Удэнского авиационного завода.

Федеральные субсидии

Однако регионы не способны решить эту проблему самостоятельно, даже не смотря на наличие собственных целевых программ софинансирования.

"Для развития авиационных перевозок на Севере необходимо субсидирование в достаточном объеме как из федерального, так и из краевого бюджетов. На Таймыре субсидируются в размере от 30 до 70% полеты в поселки сельского поселения Караул (входит 10 поселков - прим. ТАСС), города Дудинка (входят пять отдаленных поселков - прим. ТАСС), что позволяет снизить стоимость авиабилетов. Субсидирование полетов по маршруту Норильск-Хатанга финансируется из краевого бюджета. Учитывая мнение населения Хатанги, необходимо увеличивать объем субсидирования данного маршрута", - сообщила ТАСС первый вице-президент региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Анфиса Никифорова.

Субсидии регионам на реконструкцию аэропортов и расширение сети маршрутов позволит выделять единая программа поддержки пассажирских перевозок, которую разрабатывают Минтранс и Минвостокразвития.

Как отмечала замглавы Минвостокразвития Марина Дедюшко в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, число аэродромов и посадочных площадок на Дальнем Востоке необходимо увеличивать, чтобы улучшить доступность отдаленных населенных пунктов. По приведенным ею данным на 2018 год, авиационным сообщением обеспечены только 17 из 219 удаленных и труднодоступных населенных пунктов. В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный на 2019-2024 годы, включена реконструкция 40 аэропортов ДФО: 16 аэропортов в Якутии, семь - на Чукотке, шесть - на Камчатке, четыре аэропорта в Хабаровском крае, три - в Магаданской области и по два аэропорта в Амурской области и Забайкальском крае.

В пресс-службе Минвостокразвития ТАСС уточнили, что в целом развитие местных перевозок распределено по территории страны крайне неравномерно, в основном они сохранились в труднодоступных регионах с суровым климатом и неразвитой сетью регулярных наземных сообщений.