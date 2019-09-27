МСП на Алтае научат продвигать и развивать технологический бизнес

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Компании малого и среднего бизнеса в Алтайском крае научат продвигать и реализовывать инновационные проекты в сфере современных технологий. Об этом в пятницу сообщил замминистра экономического развития региона Алексей Ерохин.

В крае прошла первая сессия региональной акселерационной программы Алтайского края Altai Startup Course 2019.

"В крае впервые запустилась акселерационная программа для инновационных проектов на ранней стадии, это ускоренная программа развития проектов, которая включает образовательную часть, работу с наставниками, консультации и выступление на демонстрационном дне перед инвесторами и экспертами. Приехали спикеры из нескольких городов - Уфы, Стерлитамака, Волгограда, они будут делиться знаниями и опытом по созданию технологическго бизнеса. Они раскроют темы оценки анализа рынка, создания продукта и его правильным позиционированием", - рассказал Ерохин.

Из 72 заявок от бизнеса были отобраны 33. Приоритет в отборе отдавался технологическим проектам в области ИТ-технологий, биотехнологий, фармацевтики, машиностроения, приборостроения. Такое обучение поможет коммерциализировать идеи. По словам одного из лекторов проекта, гендиректора акселератора инновационно-технологических проектов и стартапов "Путеводитель по инновациям" Альберта Маннапова (г. Уфа), организаторы мероприятия рассчитывают на реальную коммерциализацию проектов по истечении двух месяцев.

"Если даже 20 проектов дойдут до конца, то это будет хороший результат - для акселерационной программы, это является нормой, когда часть проектов отваливается", - сказал Маннапов.

По словам Ерохина, для Алтайского края очень актуальны такие обучающие проекты - Алтайский край входит в Ассоциацию инновационных регионов России. Он отметил, что по количеству компаний, которые осуществляют технологические инновации в МСП, регион занимает третье место в России. Ерохин подчеркнул, что в общем в РФ таких компаний 5,2%, а в крае - более 15%.

"Алтайский край находится не так близко к европейской части России, и из-за этого логистического плеча мы вынуждены производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, чем, допустим, наши европейские коллеги. Мы вынуждены что-то придумывать, чтобы везти не кирпичи, а более маржинальную, инновационную продукцию", - резюмировали замминистра экономического развития Алтайского края.