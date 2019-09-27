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Северный Кавказ

Донорская акция прошла на международном молодежном форуме "Каспий-2019" в Дагестане

Ее участниками стали более 30 человек

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Донорская акция по сдаче крови прошла на международном молодежном форуме "Каспий-2019" в Карабудахкентском районе Дагестана. Ее участниками стали более 30 человек, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

"Сегодня на международном молодежном форуме "Каспий-2019" в одноименном санатории в поселке Манас прошла донорская акция, в рамках которой более 30 человек сдали кровь. В акции приняли участие представители молодежи Дагестана, других регионов России и стран ближнего зарубежья", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это традиционная донорская акция, которая проходит ежегодно в рамках молодежного форума "Каспий".

Международный молодежный форум "Каспий" проводят в Дагестане с 2011 года. Участником его может стать любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.

В этом году форум "Каспий-2019" проходитс 24 по 28 сентября на базе одноименного санатория в Карабудахкентском районе Дагестана. Участие в нем принимают около 700 участников из 17 стран. В течение всего времени для участников форума проходят образовательные программы по трем направлениям - "молодые лидеры", "молодые предприниматели" и "молодежные медиа".

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Северный КавказСКФОДагестан
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