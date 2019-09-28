Останки князя Куракина перезахоронили в родовой усадьбе в Орловской области

ОРЕЛ, 28 сентября. /ТАСС/. В субботу останки министра внутренних дел Российской империи князя Алексея Куракина и его супруги Натальи Головиной перезахоронили на территории родовой усадьбы Куракиных в Свердловском районе Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня мы отдаем дань уважения известному государственному деятелю, второму министру внутренних дел Российской Империи князю Алексею Борисовичу Куракину. С его именем связаны важные преобразования в ведомстве. Должен сказать, что функции, возложенные на полицию того времени, существенно отличались от современных: они касались как правоохранительной сферы, так и направлений, которые сейчас отнесены к компетенции других органов власти, - это практически все отрасли промышленности, содержания и обустройства дорог, медицина, почтовое дело. Сохранение доброй памяти о выдающихся людях, много сделавших для процветания России, - одна из важнейших задач нынешнего поколения", - сказал на церемонии перезахоронения нынешний министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Он подчеркнул, что подготовка к церемонии велась более полутора лет. По данным регионального общественного фонда восстановления усадьбы Куракина, останки князя были обнаружены в склепе, пристроенном к фундаменту Преображенской церкви. Место смерти Куракина было известно краеведам лишь примерно, а находка подтвердила информацию. Вместе с останками были обнаружены части гроба, кованые гвозди, икона из двух створок с изображением Иисуса, несущего крест.

"Глубоко символично, что именно здесь, в одном из исконно русских регионов, мы делаем сегодня еще один важный шаг к увековечению памяти истинного патриота и видного государственного деятеля - Алексея Борисовича Куракина. Совершая эту памятную историческую церемонию, соединяя воедино прошлое и настоящее, мы обеспечиваем неразрывную связь поколений. Укрепляем у потомков чувство гордости за свершения предков", - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Князь Алексей Борисович Куракин родился в сентябре 1759 года. В 1796 году занимал пост сначала генерал-прокурора, а затем главного директора Ассигнационного банка. Попал в немилость императора Павла I и 8 августа 1798 года был отстранен от должности.

К государственным делам вернулся при Александре I. С 1807 года по 1810 год занимал пост министра внутренних дел Российской империи. Устроил Главное правление мануфактур, ввел новые правила сдачи экзаменов на медицинскую степень.