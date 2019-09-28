Гастрономический фестиваль мяса и кумыса "Махан Fest" прошел в Калмыкии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Первый гастрономический фестиваль "Махан Fest", который прошел в субботу в Элисте на территории парка Дружбы. Он собрал более 2 тыс. гостей. Специально для них организаторы мероприятия приготовили около 200 литров кумыса и национальные блюда из более 200 кг мяса. Об этом ТАСС сообщила один из организаторов фестиваля Баирта Тостаева.

"Сегодня в Элисте дождь и пасмурно, но несмотря на такую погоду, людей пришло очень много - более 2 тыс. человек. Гости фестиваля могли бесплатно продегустировать национальные блюда Калмыкии, в том числе кюр (топленная в собственном соку баранина, которую готовят не менее 12 часов в земляной печи), калмыцкий плов (сакса), кумыс. Всего было приготовлено 200 литров кумыса, а для дегустационных блюд было заготовлено более 200 кг вкуснейшего калмыцкого мяса", - сказала Тостаева.

В рамках фестиваля также прошли различные мастер-классы, чайная церемония и кулинарный конкурс. Его победителем стал представитель Монголии, который приготовил баранину с овощами под тестом. Кроме того, для гостей фестиваля были организованы национальные игры, катание на лошадях, стрельба из лука, различные соревнования, например, перетягивание на мизинцах.

"Также у нас прошел шуточный турнир по метанию кизяка. Это засохший конский помет, нужно было забросить как можно больше кизяков в корзину с определенного расстояния. Когда мы только анонсировали этот конкурс, некоторые высказывались негативно, но в итоге получилось весело, настроение у всех было отличное", - заметил один из организаторов конкурса.

Фестиваль "Махан Fest" прошел при поддержке центра предпринимателей и министерства экономики и торговли Калмыкии. Основная цель мероприятия - популяризировать калмыцкую кухню и калмыцкое мясо. Организаторы рассчитывают, что фестиваль станет традиционным.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, сельское хозяйство - стратегическая отрасль экономики, основа которой - животноводство. В республике за год производится на убой более 64 тыс. тонн скота и птицы (в убойном весе), в том числе говядины - более 38 тыс. тонн, баранины - более 23 тыс. тонн, основная доля которых реализовывается за пределы региона. Ранее мясная продукция из Калмыкии получила официальный бренд "Калмыцкое мясо" - этот товарный знак зарегистрирован Роспатентом.