Эскалаторы заменят на девяти станциях московского метро в 2020-2021 годах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен планирует заменить эскалаторы и отремонтировать вестибюли девяти станций подземки в 2020-2021 годах. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"В 2020 и 2021 годах планируется заменить эскалаторы и отреставрировать вестибюли еще на девяти станциях, таких как "Новослободская", "Смоленская", "Рижская", "Университет", "Арбатская", "Комсомольская", "Краснопресненская", "Алексеевская" и "Шоссе Энтузиастов", - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца 2019 года к открытию Московских центральных диаметров (МЦД) косметический ремонт ждет более 30 станций метро и Московского центрального кольца. Также в подземке обновят светящиеся элементы навигации - лайтбоксы, а гранит и мрамор отполируют.

В ближайшие время новые навесы из стекла и металла появятся на станциях "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Улица 1905 года", "Войковская" и "Ботанический сад". За последние годы власти отремонтировали более 160 навесов, которые защищают пассажиров и лестницы от ветра и осадков.

Всего за прошедшее время, говорится в сообщении, в метро Москвы было отремонтировано 150 станций - больше половины. "Многие станции метрополитена не ремонтировали с момента их открытия. Они были в неудовлетворительном состоянии: замены требовали лестницы, облицовка пола и стен, а также инженерные коммуникации. Мы адаптировали входы в метро для маломобильных граждан, поставили современные бесшумные турникеты. Улучшилось и освещение: светодиодные энергосберегающие светильники пришли на замену лампам накаливания", - процитировали в сообщении вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.