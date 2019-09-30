Фермерам Хабаровского края будут компенсировать ущерб при убое скота из-за болезней

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края будет компенсировать фермерам ущерб при уничтожении скота из-за вспышек опасных болезней животных, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Хабаровском крае постановлением правительства края утвердили порядок выплат компенсаций жителям и юридическим лицам на случай особо опасных болезней сельскохозяйственных животных. В перечень включены ящур, сибирская язва, бруцеллез и африканская чума свиней. Теперь в случае ликвидации очагов заболеваемости, уничтожении животных краевое управление ветеринарии будет выплачивать компенсации", - говорится в сообщении.

Несмотря на угрозы из соседних регионов, Хабаровский край остается благополучной территорией по болезням животных. Однако отдельные случаи опасных заболеваний регистрируются.

"Новый порядок позволит жителям и юридическим лицам частично компенсировать ущерб. Средства можно направить на приобретение поголовья", - уточняется в сообщении.

Компенсация будет выплачиваться из расчета среднестатистической цены в регионе за килограмм живого веса. Выплаты будут производиться в течение десяти дней с момента получения средств из резервного фонда правительства края.

Летом в регионе была зарегистрирована вспышка бруцеллеза: в хозяйстве населенного пункта Кутузовка было уничтожено более сотни голов коз. Случаи заболевания африканской чумой свиней фиксируются в соседней с Хабаровским краем Еврейской АО, в Амурской области и в Приморье.