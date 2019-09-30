Ростехнадзор признал станции фрунзенского радиуса метро Петербурга готовыми к эксплуатации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Ростехнадзор завершил проверку готовности трех новых станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС в понедельник руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов.

"Для того чтобы уложиться в намеченные сроки, сотрудники Северо-Западного управления Ростехнадзора накануне работали без выходных, а также в ночное время. Исполнительная документация, насчитывающая более 12 тыс. документов, проверена на соответствие требованиям проектной документации. Ранее выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, устранены. Заказчику выдан акт без замечаний", - сказал Давыдов.

Проверены системы безопасности пассажиров, безопасности движения поездов, системы автоматической противопожарной защиты, системы гражданской обороны и антитеррористической защищенности, а также системы вентиляции, вертикального транспорта, системы водоснабжения и водоотведения станций и перегонных тоннелей. Допущены в эксплуатацию системы энергоснабжения и энергосбережения.

В сентябре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил три новые станции, после чего сообщил, что их открытие снова переносится, они пока будут работать без пассажиров в тестовом режиме. По его словам, это было необходимо для наладки и тестирования всех систем для безопасности граждан.

Строительство объектов велось с 2013 года. Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей.