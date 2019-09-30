Северная Осетия получит 135 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений в Беслане

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Республика Северная Осетия в 2020 году получит 135,1 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений в городе Беслане, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"По основному мероприятию "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания" увеличение объемов финансирования в 2020 году на 135,1 млн рублей с целью реализации мероприятия по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Беслан", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что средства выделяются по подпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на 2016 - 2025 годы".

В сентябре на встрече с главой Минстроя РФ Владимиром Якушевым министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Майран Тамаев сообщал, что стоимость реконструкции очистных сооружений в Беслане составляет 129 млн рублей, при этом строительство новых очистных потребуется 500 млн рублей. По словам министра, очистные сооружения в Беслане не работают "многие годы", и загрязненная вода попадает в реку Терек. Провести реконструкцию очистных планируется в 2020 году.