Глава Невинномысска сообщил, что в моногороде удалось остановить отток населения

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Число регистрируемых по месту жительства граждан в моногороде Невинномысске (Ставропольский край) удвоилось в 2019 году. В городе остановлен отток населения, сообщил ТАСС глава Невинномысска Михаил Миненков.

"Есть четкие цифры, с которыми сложно спорить - в 2016 году в городе прописались 8 тыс. человек, в 2017 году - 8,5 тыс., в 2018 году - более 10 тыс., в 2019 году - уже более 20 тыс. человек. Раньше прием граждан вел один регистратор от УФМС, сейчас три специалиста, и они загружены полностью <…> Это новые молодые интересные люди, которые приезжают, живут здесь, со 100% уверенность можно сказать, что отток населения остановлен", - сказал он.

Ранее глава моногорода сообщил ТАСС, что с 2010 года по 2017 год город покинули около 20 тыс. жителей, кадровый голод стал серьезной проблемой для Невинномысска. "Когда проводили опрос, почему уехали эти 20 тыс. человек - не из-за отсутствия рабочих мест, рабочие места здесь были всегда, а из-за того, что город выглядел серым, грязным и унылым. Сейчас есть роддом, ЗАГС, комфортные улицы, рабочие места, увеличивается ввод жилья, идет благоустройство, создание инфраструктуры", - пояснил Миненков.

Невинномысск участвует в реализации национальных проектов, а также в программах, реализуемых Фондом развития моногородов. В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск", резидентам предоставляются налоговые льготы. Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот".