Число юнармейцев в Ставропольском крае увеличилось за год на 8 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Ряды отрядов "Юнармии" в Ставропольском крае пополнились на 8 тыс. школьников за последний год, общее число юнармейцев в регионе достигло 18 тыс. человек. Об этом в понедельник ТАСС сообщил начальник регионального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения Олег Сухачев.

"На сегодняшний день в крае насчитывается 18 тыс. юнармейцев, и это количество растет, как и популярность юнармейского движения в стране и на Ставрополье. За последний год число юнармейцев увеличилось на 8 тыс. человек", - сказал он.

По словам Сухачева, юнармейское движение в регионе было признано лучшим в стране по итогам 2018 года. "Это, в первую очередь, заслуга детей, их активной жизненной позиции <…> Наши ребята проводят огромную работу, участвуют во всех военно-патриотических мероприятиях, регулярно заступают на Пост №1 в Москве", - отметил начальник краевого штаба.

Отделения "Юнармии" созданы во всех районах Ставропольского края. Школьники участвуют в военно-полевых сборах, патриотических акциях, в 2017 году отряд юнармейцев впервые принял участие в параде в честь Дня Победы в Ставрополе и теперь ежегодно проходит в парадной колонне 9 мая по центральной площади города.

Всероссийское детско-юношеское, военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Предложение главы военного ведомства было поддержано президентом России Владимиром Путиным, и 22 мая 2016 года первые 104 школьника из Ярославской области были приняты в ряды юнармейцев.