В Ингушетии увеличат площадь единственного сада крупноплодной черешни

МАГАС, 30 сентября. /ТАСС/. Площадь единственного в Ингушетии сада крупноплодной черешни увеличат почти вдвое, предстоит высадка саженцев из Италии и Молдавии. Об этом ТАСС рассказал директор агропредприятия "АлмавитФрут" Ахмед Галаев.

"При запуске предприятия в 2018 году мы высадили саженцы из Молдавии на 42 га. В скором времени мы намерены увеличить сад еще на 31 га. На этой площади мы высадим 40 тыс. саженцев. Сейчас мы работаем над их закупкой, занимаемся разрешительной документацией от Минсельхоза РФ и Россельхознадзора РФ", - сказал Галаев.

"Частично саженцы вновь закупим в Молдавии, но в основном деревца будут завезены из Италии", - добавил он.

По его словам, Минсельхоз РФ одобрил завоз саженцев из Италии. Часть саженцев будет высажена в ноябре, другая часть - весной 2020 года.

"Мы посадили 35,6 тыс. саженцев крупноплодной черешни в 2018 году, они прижились, дали рост. Первый урожай ожидаем в 2020 году, но объем будет не такой большой, на продажу его выставлять не будем. В 2021 году деревья дадут 30-40% урожая. Из него мы определенную часть выставим на продажу на внутреннем рынке", - отметил директор агропредприятия.

Галаев добавил, что вся черешня на предприятии будет одного сорта. Агрономы уже подготовили всю площадь для посадки саженцев.