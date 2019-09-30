Военные суды России с 1 октября меняют структуру и названия

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Военные суды России 1 октября изменят свою структуру и названия. Согласно вступающему в силу закону "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" система судов приводится в соответствие с названиями военных округов.

Ленинградский окружной военный суд с 1 октября переименован в 1-й Западный окружной военный суд, Московский окружной военный суд - во 2-й Западный окружной военный суд. Северо-Кавказский окружной военный суд получил название Южного окружного военного суда, Дальневосточный - 1-го Восточного окружного военного суда, Восточно-Сибирский переименован во 2-й Восточный окружной военный суд.

Из Приволжского и Уральского окружных военных судов образован Центральный окружной военный суд с постоянной дислокацией в Екатеринбурге. В Самаре образовано его постоянное судебное присутствие. Также организовано постоянное судебное присутствие в Новосибирске 2-го Восточного окружного военного суда (Чита).

Кроме того, военные суды - как и все суды общей юрисдикции - с 1 октября переходят на четырехзвенную систему. В Новосибирске начинает работу Кассационный военный суд, который станет третьей инстанцией для решений, вынесенных гарнизонными военными судами (ранее третьей инстанцией для них была Судебная коллегия по делам военнослужащих (бывшая Военная коллегия) Верховного суда РФ). Там в порядке "сплошной кассации" (без предварительного отбора судьей) будут рассматриваться жалобы на вступившие в силу решения гарнизонных военных судов по гражданским, административным (о нарушении прав) и уголовным делам, а также делам об административных правонарушениях. Судебная коллегия по делам военнослужащих станет четвертой инстанцией (куда также можно будет обратиться с жалобой, но уже в порядке выборочной кассации).

В подмосковной Власихе начнет работу Апелляционный военный суд - для обжалования решений по делам, рассмотренным окружными (флотскими) военными судами по первой инстанции. Кассационной инстанцией для них станет Верховный суд.