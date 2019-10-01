Рейс Сеул - Хабаровск задержан на сутки из-за неисправности самолета

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Пассажиры рейса Сеул - Хабаровск авиакомпании "Аврора" не смогли вовремя вернуться в Россию. Вылет самолета перенесен с 17:00 (10:00 мск) понедельника на аналогичное время во вторник. Об сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Рейс задержан. Должны были вернуться в 17:00 (10:00 мск) в Хабаровск, часть пассажиров вывезли ночью через Владивосток, часть - около 30 человек - прилетят в 17:10 (10:10 мск) сегодня", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, вылет перенесен "по причине неисправности воздушного судна АО "Авиакомпания "Аврора". На сайте прокуратуры приведена информация от авиакомпании о том, что пассажиры обеспечены горячим питанием и размещены в гостиницах.

По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией прав потребителей и исполнения законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного судна.