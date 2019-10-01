Строительство социальной инфраструктуры по единой субсидии в ДФО идет с отставанием

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставаниями. Об этом сообщил журналистам в Хабаровске вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев после осмотра краевого Дворца самбо.

"Отставания есть, они не носят повального или критического характера. У нас есть инструменты, как за отставание можно наказать. Пока мы их не применяем, пока ограничиваемся мерами морального воздействия, но на контроле держим постоянно. Мы будем в каждой территории проверять, как идет строительство объектов", - сообщил Трутнев, не уточнив, в каких именно регионах есть отставания.

Он отметил, что средства по программе развития Дальнего Востока на развитие социальной сферы выделены впервые.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно более 22,44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах ДФО на период до 2021 года.

До 2022 года в дальневосточных регионах планируется построить 19 больниц, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 22 школы, 27 спортивных и 20 культурных объектов. В планах также реконструкция 267 объектов, в том числе 30 медицинских, 105 образовательных и 25 жилищно-коммунальных. Для 112 больниц и 75 училищ регионов ДФО закупят новое оборудование, приобретут 1040 квартир для учителей и врачей, 146 единиц автотранспорта.