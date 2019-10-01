В Забайкалье на ремонт изношенной социальной инфраструктуры нужно свыше 180 млрд рублей

ЧИТА, 1 октября. /ТАСС/. Более 180 млрд рублей необходимо для ремонта изношенных зданий и сооружений социальной инфраструктуры в Забайкальском крае. Правительство региона формирует план их восстановления. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора.

"Правительство Забайкальского края формирует план восстановления ветхих объектов социальной инфраструктуры. На территории края насчитывается более 4 тыс. изношенных зданий и сооружений социальной инфраструктуры. На их восстановление, по предварительным подсчетам, необходимо свыше 180 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В конце августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Забайкальского края Александр Осипов обозначил проблему износа объектов социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в регионе. Он попросил федеральной поддержки для решения этого вопроса. Осипов отметил, что из 880 населенных пунктов Забайкалья только 100 имеют централизованное водоснабжение и канализацию. Причем большинство этих объектов изношено на 80%.