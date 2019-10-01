Трутнев намерен проверить качество строительства водозащитных дамб на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев намерен лично проверить качество строительства водозащитных сооружений на Дальнем Востоке, сообщил он журналистам во вторник в Хабаровске.

"Вот руководитель МЧС докладывал президенту России о том, что во всех территориях, где построены водозащитные дамбы, ущерб от паводка кратно ниже. Трудно с ним не согласиться, но тогда нам надо везде, где это необходимо, в первую очередь, построить дамбы. Мне сегодня говорят, что не все дамбы построены с учетом всех строительных норм и правил, не все достаточно надежны. Хочу на это посмотреть, иначе получается, что мы экономим одни деньги, а потом платим гораздо больше, да еще и людей подвергаем риску, это недопустимо", - сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что по результатам борьбы с наводнениями и устранения их последствий каких-то больших замечаний по работе регионов у него пока нет.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморье оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13195 человек. В настоящее время, по данным МЧС, в Еврейской автономной области и Хабаровском крае подтопленными остаются 65 населенных пунктов - 119 жилых домов, почти 1,3 тыс. приусадебных участка и 107 участков автодорог.