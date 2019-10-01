"Фильм о преодолении внутреннего раба". Сериал об эпохе Петра I снимают для Первого канала

Планируется, что фильм будет представлен зрителю в 2020 году, его события охватят большой промежуток — более 20 лет — и все это время в центре внимания будет находиться строительство Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге

Первый этап съемок проходит непосредственно в городе, основанном первым российским императором​, и в Ленинградской области. Повествование начинается с описания "потешных полков", находившихся в подчинении еще молодого царевича. "Потому что я талантливый" Зритель увидит на экране, как Петр I выбирал место для будущего города и момент заложения Санкт-Петербурга. Роль первого российского императора доверили актеру Максиму Аверину. "Я не главный герой в этом фильме, но тем не менее, все важные исторические факты про Петра в этом фильме будут", — признается артист. В разговоре с журналистами актер рассказал, что режиссер картины Сергей Гинзбург ("Зорге", "Убить Сталина") был уверен, что он уже не раз играл Петра I. "Когда мне сделали грим и начались пробы, я поймал себя на мысли, что я очень хочу это сделать. Почему меня взяли? Потому что я талантливый", — смеется Аверин.

Описание Сцена со съемок фильма "Собор" © Киностудия КИТ

Актер признался, что играть такого персонажа, как Петр I, ответственно, так как у большого количества людей уже есть сложившийся образ, представление о том, каким был великий российский император. "Мне хотелось сделать именно человека сомневающегося, но при этом человека, который любит то, что он делает. Петр I был темпераментнее в мысли, все еще думают, а он уже делает", — считает Аверин. Превращение в Петра было выполнено без сложного грима, как шутит сам актер, на него "надели паричок и сделали усики". "Посмотрите на мои каблуки, — обратил внимание Аверин. — я 1 м 90 см, меня еще выше сделали, иногда мне подставляют табуреточку, чтобы я был еще выше. Мне нравится, что никто не успевает за мной ходить". Ассамблея в ангаре Одна из ключевых сцен в сериале — бал, который Петр устраивает на берегу Невы. В назначенный день беспрерывно шел дождь, но команда работает согласно графику, поэтому подождать благоприятных условий не получается. Некоторые актеры предпочитают пару метров от трейлера до съемочной зоны проехать на машине, чтобы не утопить роскошные наряды дворян XVIII века в грязи размытых дорог XXI века. Те же, кто рискует добираться своим ходом, сооружают поверх объемных париков купола из дождевиков.

Описание Сцена со съемок фильма "Собор" © Киностудия КИТ

Место съемок представляет собой деревянный одноэтажный ангар на берегу Невы. Таким образом, зритель не увидит привычного изображения дворцового бала. Генеральный продюсер проекта Джаник Файзиев пояснил, что первые ассамблеи в России проводились не в самых предназначенных для этого местах. "Вы присутствуете при начале строительства Санкт-Петербурга, еще нет каменных домов, все деревянное, вырублен лес, пока только заложена Петропавловская крепость. По историческим свидетельствам, первые ассамблеи проходили на кораблях", — рассказал он. Внутреннему пространству ангара художникам-постановщикам все же удалось придать некую роскошь и лоск. В центре — площадка для танцев, вокруг нее — столы, накрытые белой скатертью, вазы с цветами и фруктами, и все вокруг освещено свечами. С наступлением сумерек начинается съемочный процесс: приглашенные на бал прибывают к месту торжества. "У нас решение бала своеобразное — это не дворцовый бал. У нас есть костюмы и простого народа, и портовых женщин, и высшего света. Костюмы светских особ мы шили для этого кино. Мы немного их стилизовали, но силуэты барочные", — поделился с ТАСС художник проекта Владимир Никифоров. Княжна и князь Среди представителей знати на балу присутствует княжна Мария, возлюбленная главного героя. "От нее зависит очень многое в этом сюжете, очень многие поворотные моменты связаны с ней, она действует, принимает решения — не просто красивая женщина при главном герое", — отметила исполнительница роли Светлана Иванова. Актриса сыграет свою героиню с 17 до 40 лет. "В сериале четко обозначена русская тема в одежде, главная героиня — русская княгиня, но наступает момент, когда она отвергает это и надевает европейский костюм", — сказал Никифоров. Сама же Иванова добавила, что сборы занимают примерно полчаса. "Корсет тяжеловат, дышать не очень легко, но приноровилась", — поделилась актриса. Помимо Петра I на балу находится еще один исторический персонаж — князь Александр Меншиков. Зрители увидят героя в исполнении Яна Цапника. По его словам, Меншиков — "товарищ неоднозначный".

Описание Сцена со съемок фильма "Собор" © Киностудия КИТ