Плавбаза "Петр Житников" отправилась своим ходом на ремонт

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Судно "Петр Житников", на котором более недели продолжался пожар, отправилось во вторник своим ходом на ремонт в Приморье, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Пароход отправился на "малую родину" (в порт приписки Владивосток). Дали ход, замечаний нет. Они намерены уйти из зоны, пока не пришел японский тайфун. Он идет в сторону Владивостока на судоремонтный завод в Славянке (поселок на юге Приморья)", - сказал собеседник агентства.

По предварительным расчетам судовладельца, путь до акватории Приморья займет около пяти суток.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября в бывшем крабовом цехе, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на остров Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. Затем аварийную группу увеличили до 65 человек. Пожар на судне потушили 30 сентября.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки в консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также для снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32 тыс. 96 т, дедвейт - 10 тыс. 070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.