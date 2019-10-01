Арктический ресурсный кадровый центр открылся в Мурманске

МУРМАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Центр по подготовке кадров для компаний, ведущих работу в Арктической зоне РФ, открылся во вторник в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ). Об этом сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"Главная задача центра - привлечь и удержать молодые кадры в регионе. Это серьезный вызов, ведь из Мурманской области уезжает примерно две трети выпускников школ - те ребята, которые могли бы получить образование и найти работу в Заполярье", - приводит пресс-служба слова директора Арктического ресурсного кадрового центра, кандидата филологических наук Виктории Пиксендеевой.

Проект появился в рамках программы развития опорного вуза, статус которого МАГУ получил несколько лет назад. Кадровый центр, который предназначен для разных возрастных групп, объединяет два отдела: дополнительного образования и профориентационной работы.

Старшеклассникам центр поможет определиться с выбором профессии и подготовиться для поступления в вуз, пройти профессиональную диагностику способностей. Студентам проект позволит получить дополнительную подготовку, а тем, у кого профессиональное образование уже есть, - освоить новые компетенции. Люди пенсионного возраста смогут обучаться в кадровом центре основам компьютерной грамотности.

Как отмечают в вузе, программы повышения квалификации адаптируются к потребностям заказчиков. Речь идет в первую очередь о компаниях, ведущих работу в Мурманской области, целиком входящей в Арктическую зону РФ, а также реализующих проекты непосредственно в Арктике - на шельфе северных морей и на Северном морском пути. Кроме того, в регионе реализуются несколько крупных проектов, нацеленных на обеспечение освоения Арктики. "Арктический ресурсный кадровый центр, созданный на базе вуза, с одной стороны, сможет использовать сильный образовательный потенциал университета, с другой - оперативно и гибко реагировать на запросы работодателей, требования которых в вопросах подготовки кадров являются определяющими на рынке труда", - сообщает пресс-служба.

Мурманский арктический государственный университет создан на базе старейшего в регионе вуза. Является единственным опорным в регионе. Имеет филиалы в нескольких городах Мурманской области.